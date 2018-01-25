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ГФС назвала топовых налогоплательщиков 2017 года. Список

Крупнейшими плательщиками налогов в 2017 году стали нефтяные и табачные компании

Соответствующая информация появилась на сайте Государственной фискальной службы.

В течение 2017 года в ГФС обслуживалось в общем 2506 больших плательщиков налогов. В целом по Украине по итогам 12 месяцев 2017 года плательщиками обеспечено сбор в бюджет в размере 355,1 млрд гривен.

Крупнейшими налогоплательщиками оказались компании:

  • "Укргаздобыча" - 50,4 млрд грн;
  • Табачная компания "Прилуки" - 14,1 млрд грн;
  • "Филлис Моррис Украина" - 13,5 млрд грн;
  • "Нафтогаз Украины" - 11,5 млрд грн;
  • "УКРНАФТА" - 10,4 млрд грн;
  • "Джей ти Интернешнл Украина" - 9,5 млрд грн;
  • "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта" - 8,7 млрд грн;
  • "Энергоатом" - 8,7 млрд грн;
  • "Укртрансгаз" - 7,8 млрд грн;
  • "Империал Тобакко продакшн Украина" - 7,5 млрд грн;

Также в сотню крупнейший налогоплательщиков попали "Новая почта", "Укрзализныця", "Оболонь", "Киевстар", "МТС Украина", "АТБ-макркет", "Ашан Украина гипермаркет", "Рошен", "Макдональдз", рекламное агенство "Гугл", футбольный клуб "Шахтер".

 

Наиболее высокие поступления налоговых платежей в сводный бюджет по Украине за 12 месяцев 2017 были уплачены такими объединениями:

SСM - в целом группа заплатила 36,1 млрд грн, что на 31,1% больше аналогичного периода прошлого года. Удельный вес поступлений объединения в общих поступлений всех плательщиков Офиса ВПП составляет 10,2% .в т.ч. следует выделить следующие подгруппы:

SKM / ДТЭК - 18,0 млрд грн, что на 10,0% больше аналогичного периода прошлого года (16,4 млрд грн). Группа "ДТЭК" обеспечивает 5,1% поступлений сводного бюджета в общие поступления Офиса ВПП.

SKM / Метинвест - 13,8 млрд грн, что на 102,8% больше аналогичного периода (6,8 млрд грн). "Метинвест" обеспечивает 3,9% поступлений сводного бюджета в общие поступления всех плательщиков Офиса ВПП.

Приват - 12,4 млрд грн, что на 53,4% больше аналогичного периода прошлого года (8,1 млрд грн). "Приват" обеспечивает 3,5% поступлений сводного бюджета в общие поступления всех плательщиков Офиса ВПП.

НАЭК "Энергоатом" - 8,7 млрд грн, что на 52,8% больше аналогичного периода прошлого года (5,7 млрд грн). "НАЭК" Энергоатом "обеспечивает 2,5% поступлений сводного бюджета в общие поступления всех плательщиков Офиса ВПП.

Укрзализныця - 6,9 млрд грн, что на 0,1% больше аналогичного периода прошлого года (6,9 млрд грн). "Укрзализныця" обеспечивает 2,0% поступлений сводного бюджета в общие поступления всех плательщиков Офиса ВПП.

АТБ-Маркет - 4,8 млрд грн, что на 17,0% больше аналогичного периода прошлого года (4,1 млрд грн). "АТБ-Маркет" обеспечивает 1,4% поступлений сводного бюджета в общие поступления всех плательщиков Офиса ВПП.

EastOne (Интерпайп) - 2,9 млрд грн, что на 38,1% больше аналогичного периода прошлого года (2,2 млрд грн). EastOne обеспечивает 0,8% поступлений сводного бюджета в общих поступлений всех плательщиков Офиса ВПП.

Group DF - 2,4 млрд грн, что на 23,2% меньше аналогичного периода прошлого года (3,1 млрд грн). Group DF обеспечивает 0,7% поступлений сводного бюджета в общие поступления всех плательщиков Офиса ВПП.

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