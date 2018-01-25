Финляндия хочет взять под контроль компании по обмену криптовалюты

25 января, 2018, 22:16

Министерство финансов Финляндии готовит законопроект, который распространит направленный против отмывания денег контроль на фирмы, предоставляющие услуги в области торговли криптовалютой

Об этом сообщает Yle.

Финское законодательство исходит из того, что банки и страховые компании обязаны сообщать о подозрительной финансовой активности клиентов. Теперь такую ​​же отчетность должны предоставлять компании, работающие на криптовалютной бирже.

В Финляндии работают компании, которые обладают биткоин-автоматами, в которых можно купить или продать эту криптовалюту.

Среди прочего, эти фирмы обяжут проверять личность клиента перед совершением финансовой операции, а также вести реестр счетов вроде банковского.

В первую очередь контроль планируется осуществлять над теми компаниями, которые занимаются обменом криптовалюты на деньги, а пункты обмена одной криптовалюты на другую, которые действуют в интернете, пока останутся за пределами государственного надзора.

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Между тем эксперт финансовой компании Nomura Джордан Рочестер уверен, что скоро мир может оказаться на пороге криптовалютного кризиса.

Власти Южной Кореи не запретила операции по обмену криптовалюты, как многие опасались, а взамен ввели налоги на криптовалютные биржи, ранее действовавшие, вне правового поля.