Euronews исправил сюжет про оккупированный Крым после массового возмущения
Об этом свидетельствуют обновления на сайте телеканала.
На сайте указано, что "сюжет обновлен 24 января 2018 года, включая детали о российской аннексии Крыма".
Текст сюжета дополнили предложением: "Крым, который рассматривается геополитическим оплотом Москвы, был аннексирован у Украины в 2014 году – это привело к введению санкций Евросоюза и США против России за этот "нелегальный" шаг".
Напомним, сюжет телеканала вызвал возмущение украинского МИД и европейских дипломатов - Материал о военных учениях для школьников в Крыму не содержал упоминания об аннексии полуострова.
Спикер МИД Марьяна Беца написала в Twitter:
Reporting should be based on facts. Crimea is illegally occupied by Ru. Urge @euronews correct article accord to law https://t.co/0RiykzOL9F— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 24 января 2018 г.
"Журналистика должна базироваться на фактах. Крым незаконно оккупирован Россией. Призываем Euronews привести статью в соответствие с законом", - написала Беца.
Собственно в сюжете говорится об обучении для школьников Крыма младше 12 лет, которые организовал 68-й инженерный полк российской армии.
Почти сотню детей учат устанавливать и обезвреживать наземные мины. Рассказывают о самодельных взрывных устройствах, поясах смертников и замаскированных бомбах.
Подполковник армии РФ Евгений Мусиенко поясняет, что цель урока – не только образовательная: школьников поощряют в будущем поступать в инженерные войска.
В сюжете приводятся комментарии школьников из Евпатории, которые одобрительно отзываются об обучении.
Crimean kids learn how to defuse landmines https://t.co/TtN74OYYOh pic.twitter.com/3Oh05TAP8A— euronews (@euronews) 23 января 2018 г.
В конце сюжета журналисты Euronews дали слово местной жительнице, которая подчеркивает необходимость таких занятий, потому что "дети должны знать, как защитить себя". "Мы должны воспитывать детей патриотами", - говорит она.
Материалом Euronews возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет "промыванием мозгов". "Ни слова о незаконной аннексии Крыма", - написал дипломат в своем Twitter.
Справка:
Euronews — европейский круглосуточный информационный телеканал. В феврале 2015 года египетский миллиардер Нагиб Савирис приобрел контрольный пакет акций - 53% в Euronews, после визита Владимира Путина, что впоследствии вызвало ряд вопросов по поводу будущей редакционной позиции и независимости Euronews.
- Напомним, в городе Сторожинец Черновицкой области во время торжеств ко Дню Соборности вывесили карту Украины без Крыма.
- СБУ открыла уголовное производство из-за этой карты, а глава Сторожинецкой РГА Ярослав Бартош считает, что инцидента нет и называет это "бурей в стакане воды".
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