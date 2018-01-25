Euronews исправил сюжет про оккупированный Крым после массового возмущения

25 января, 2018, 10:20

Телеканал Euronews внес изменения в свой сюжет об обучении российскими войсками детей в Крыму, в котором не было сказано про российскую оккупацию полуострова

Об этом свидетельствуют обновления на сайте телеканала.

На сайте указано, что "сюжет обновлен 24 января 2018 года, включая детали о российской аннексии Крыма".

Текст сюжета дополнили предложением: "Крым, который рассматривается геополитическим оплотом Москвы, был аннексирован у Украины в 2014 году – это привело к введению санкций Евросоюза и США против России за этот "нелегальный" шаг".

Напомним, сюжет телеканала вызвал возмущение украинского МИД и европейских дипломатов - Материал о военных учениях для школьников в Крыму не содержал упоминания об аннексии полуострова.

Спикер МИД Марьяна Беца написала в Twitter:

Reporting should be based on facts. Crimea is illegally occupied by Ru. Urge @euronews correct article accord to law https://t.co/0RiykzOL9F — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 24 января 2018 г.

"Журналистика должна базироваться на фактах. Крым незаконно оккупирован Россией. Призываем Euronews привести статью в соответствие с законом", - написала Беца.

Собственно в сюжете говорится об обучении для школьников Крыма младше 12 лет, которые организовал 68-й инженерный полк российской армии.

Почти сотню детей учат устанавливать и обезвреживать наземные мины. Рассказывают о самодельных взрывных устройствах, поясах смертников и замаскированных бомбах.

Подполковник армии РФ Евгений Мусиенко поясняет, что цель урока – не только образовательная: школьников поощряют в будущем поступать в инженерные войска.

В сюжете приводятся комментарии школьников из Евпатории, которые одобрительно отзываются об обучении.

В конце сюжета журналисты Euronews дали слово местной жительнице, которая подчеркивает необходимость таких занятий, потому что "дети должны знать, как защитить себя". "Мы должны воспитывать детей патриотами", - говорит она.

Материалом Euronews возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет "промыванием мозгов". "Ни слова о незаконной аннексии Крыма", - написал дипломат в своем Twitter.