 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Euronews исправил сюжет про оккупированный Крым после массового возмущения

Телеканал Euronews внес изменения в свой сюжет об обучении российскими войсками детей в Крыму, в котором не было сказано про российскую оккупацию полуострова

Об этом свидетельствуют обновления на сайте телеканала.

На сайте указано, что "сюжет обновлен 24 января 2018 года, включая детали о российской аннексии Крыма".

Текст сюжета дополнили предложением: "Крым, который рассматривается геополитическим оплотом Москвы, был аннексирован у Украины в 2014 году – это привело к введению санкций Евросоюза и США против России за этот "нелегальный" шаг".

Напомним, сюжет телеканала вызвал возмущение украинского МИД и европейских дипломатов - Материал о военных учениях для школьников в Крыму не содержал упоминания об аннексии полуострова.

Спикер МИД Марьяна Беца написала в Twitter:

"Журналистика должна базироваться на фактах. Крым незаконно оккупирован Россией. Призываем Euronews привести статью в соответствие с законом", - написала Беца.

Собственно в сюжете говорится об обучении для школьников Крыма младше 12 лет, которые организовал 68-й инженерный полк российской армии.

Почти сотню детей учат устанавливать и обезвреживать наземные мины. Рассказывают о самодельных взрывных устройствах, поясах смертников и замаскированных бомбах.

Подполковник армии РФ Евгений Мусиенко поясняет, что цель урока – не только образовательная: школьников поощряют в будущем поступать в инженерные войска.

В сюжете приводятся комментарии школьников из Евпатории, которые одобрительно отзываются об обучении.

В конце сюжета журналисты Euronews дали слово местной жительнице, которая подчеркивает необходимость таких занятий, потому что "дети должны знать, как защитить себя". "Мы должны воспитывать детей патриотами", - говорит она.

Материалом Euronews возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет "промыванием мозгов". "Ни слова о незаконной аннексии Крыма", - написал дипломат в своем Twitter.

Справка:

Euronews — европейский круглосуточный информационный телеканал. В феврале 2015 года египетский миллиардер Нагиб Савирис приобрел контрольный пакет акций - 53% в Euronews, после визита Владимира Путина, что впоследствии вызвало ряд вопросов по поводу будущей редакционной позиции и независимости Euronews.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2018 четверг

больше новостей

25 января, 2018 четверг

24 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать