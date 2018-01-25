ЕСПЧ рассматривает 3800 жалоб против Украины: половина из них из-за российской агрессии

25 января, 2018, 12:25

Более половины жалоб против Украины, которые находятся в очереди на рассмотрение Европейского суда по правам человека, связанные с российской агрессией в Крыму и украино-российским конфликтом на Донбассе

Об этом заявил президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди, сообщает "Европейская правда".

По его словам, большое количество дел против Украины (сейчас наше государство по этому показателю находится на четвертом месте) "в значительной степени связаны именно с этими событиями".

"В реестре суда находится около 3800 жалоб против Украины, связанных с этим. Также мы рассматриваем 5 межгосударственных жалоб Украина против России", - пояснил он.

Количество жалоб, поданных гражданами и юридическими лицами против России, значительно меньше – в суде зарегистрировано 242 таких жалобы, утверждают в ЕСПЧ.

Количество дел, которые ожидают рассмотрения, незначительно возросло по сравнению с предыдущим годом, тогда в суде говорили о 3619 делах, где ответчиком является Украина. Зато количество жалоб против РФ за тот же период выросло на 50% - в прошлом году в реестре ЕСПЧ было 160 таких дел.

Отметим, что год назад Украина занимала первое место по показателю количества жалоб: тогда на рассмотрении Суда находилось более 18 тысяч.

Столь серьезное снижение связано с беспрецедентным решением "Бурмич и другие против Украины", по которому ЕСПЧ вычеркнул из своего реестра свыше 12 тысяч жалоб на Украину о системном невыполнении решений национальных судов, передав их рассмотрение в Комитет министров.

Таким образом, если не принимать к рассмотрению группу "Бурмич и другие", то количество дел в ЕСПЧ только возросло.

По состоянию на 1 января 2018 года на рассмотрении ЕСПЧ находилось примерно 7100 жалоб, что является четвертым показателем среди стран-членов Совета Европы.

В первой тройке – Турция (7500), Россия (7750) и Румыния (9900).