Электронная приватизация

25 января, 2018, 17:05

Депутаты приняли закон о приватизации государственного имущества, который является обязательным условием Международного валютного фонда для получения Украиной очередного транша

18 января Верховная Рада Украины приняла закон "О приватизации государственного имущества".

Закон устанавливает упрощенную классификацию объектов приватизации; требования к покупателям объектов приватизации и ограничения относительно их участия в процессах купли активов; ответственность за недостоверность, неполноту представленных документов; расширен круг объектов, которые могут подлежать приватизации.

Одно из главных нововведений - Закон предусматривает создание новой упрощенной классификации – объекты большой и малой приватизации. К объектам малой приватизации относятся предприятия, чей доход за год меньше, чем 70 млн грн, а количество работников за этот период меньше 100.

Фонд госимущества утвердил перечень имущества, подлежащего приватизации в 2018 году. В список вошли около 300 объектов из всех регионов страны. Среди выставленных на продажу активов есть не только имущественные комплексы, магазины или столовые, а даже корабли. Все это планируется реализовать через ProZorro.Продажи.

Схема аукциона будет иметь следующий вид: например, предприятие, которое стоит 100 тыс. грн, выставляется на классический “английский” аукцион с повышением цены. Если нет интереса к этому объекту, то в следующем раунде стартовая цена предприятия снижается на 25%, то есть до 75 тыс. грн, в рамках третьего раунда с отсутствием заинтересованных цена вновь снижается на 25%, то есть до 50 тыс. грн. При сохранении той же тенденции, в следующем раунде со стартовой цены в 50 тыс. грн начинается голландский аукцион со снижением цены.

Но не все компании могут принимать участие в приобретении активов украинских государственных предприятий. Так, согласно Закону о приватизации, стране-агрессору запрещено участвовать в процессе приватизации в Украине.

Почему это будет работать? Одним из лучших примеров является успешный опыт продаж активов из Фонда госимущества в 2017 году, где использовался подобный принцип организации торгов. За предыдущий год Фонд государственного имущества перечислил в бюджет 5,345 млрд гривень, что почти вдвое больше, чем в 2016 году. Это лучший показатель с 2012 года.

В свою очередь, по словам и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова, в 2018 году фонд планирует получить от приватизации указанных объектов около 22,5 млрд гривень.

Наконец неприбыльные государственные предприятия станут основой для построения национальных компаний нового поколения. Люди получают работу, Украина получает конкурентный продукт. Или все оставляем как есть. А как есть – неэффективно.

Антон Припиченко, руководитель онлайн-площадки SmartTender.biz