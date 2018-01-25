Для появления жизни на экзопланетах кислород необязателен, - ученые

25 января, 2018, 20:40

На экзопланете (планеты за пределами Солнечной системы) может существовать жизнь, если в ее атмосфере одновременно присутствуют метан, азот, углекислый газ и водяной пар

Соответствующая статья ученых из университета Вашингтона и университета Калифорнии опубликована в Science Advances.

Для поиска возможной жизни на отдаленных планетах ученые используют спектроскопию атмосферы - с помощью этого они выясняют ее химический состав. Затем исследователи ищут в нем биосигнатуры - вещества, которые указывают на то, что на планете могут существовать живые организмы. До последнего времени основной биосигнатурой, которую исследователи искали на планетах, был кислород.

В новом исследовании ученые пытались найти комбинации других биосигнатур, достаточных для появления жизни при отсутствии кислорода. Для этого они смоделировали атмосферу Земли в периоды архея (4-2,5 млрд лет назад) и протерозоя (2,5-0,5 млрд лет назад) - тогда на планете еще не было кислородной атмосферы, однако уже появились первые организмы .

Как выяснилось по результатам исследования, присутствие в атмосфере достаточного количества метана и углекислого газа, а также наличие воды в жидком состоянии может быть достаточным признаком того, что на планете есть жизнь.

Метан и углекислый газ могут появиться и без живых организмов, например, из-за извержения вулканов или столкновения с астероидами, однако в таких случаях их образуется лишь незначительное количество. При этой биосигнатуре крайне важно отсутствие в атмосфере монооксида углерода (угарного газа) - при наличии жизни он не должен содержаться в атмосфере, так как должен идти на поддержание жизнедеятельности организмов.