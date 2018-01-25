 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Четверо человек погибли в катастрофе вертолета возле Кременчуга

В результате катастрофы вертолета Ми-8 возле Кременчуга Полтавской области погибли четверо членов экипажа

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Около 19:15 в Автозаводском районе Кременчуга во время учебно-тренировочного полета произошло падение с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании «Украинские вертолеты».

В 19:35 пожар локализован, ликвидация - продолжается. В результате происшествия погибли 4 члена экипажа.

К тушению привлечено 6 единиц техники и 25 человек личного состава, из них от ГСЧС — 5 единиц техники и 21 человек личного состава. Также от Кременчугского аэродрома привлечены 1 единица техники и 4 человека.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 января, 2018 четверг

больше новостей

25 января, 2018 четверг

24 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать