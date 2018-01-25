Четверо человек погибли в катастрофе вертолета возле Кременчуга

25 января, 2018, 22:59

В результате катастрофы вертолета Ми-8 возле Кременчуга Полтавской области погибли четверо членов экипажа

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Около 19:15 в Автозаводском районе Кременчуга во время учебно-тренировочного полета произошло падение с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании «Украинские вертолеты».

В 19:35 пожар локализован, ликвидация - продолжается. В результате происшествия погибли 4 члена экипажа.

К тушению привлечено 6 единиц техники и 25 человек личного состава, из них от ГСЧС — 5 единиц техники и 21 человек личного состава. Также от Кременчугского аэродрома привлечены 1 единица техники и 4 человека.