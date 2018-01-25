Банда полицейских "крышевала" воров на железнодорожном вокзале Киева

25 января, 2018, 15:14

Правоохранители задержали преступников из числа действующих сотрудников уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский, под прикрытием которых воры грабили людей на киевском железнодорожном вокзале

Об этом сообщает пресс-центр столичной прокуратуры на своей странице в Facebook.

В ведомстве рассказали, что главным среди преступников был подполковник полиции - начальник сектора криминальной полиции на станции Киев-Пассажирский.

К схеме он привлек менее 5 оперативных сотрудников криминальной полиции и несколько групп профессиональных воров. Последние платили этим полицейским "дань", чтобы спокойно обворовывать людей на вокзале. При этом они делились с работниками полиции похищенным имуществом.

Сейчас 7 членов банды объявили о подозрении в совершении особо тяжкого преступления по факту кражи, их могут посадить в тюрьму на 12 лет и конфисковать имущество.

А задержанным правоохранителям дополнительно сообщили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением.

"В рамках указанного расследования 25 января 2018 следователями столичной прокуратуры совместно с работниками ДВБ Нацполиции Украины проведено более 35 обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и в служебных помещениях должностных лиц Нацполиции", - подытожили в прокуратуре.