19-летний биткоин-миллионер хочет запустить новую криптовалюту. Почему

25 января, 2018, 13:02

19-летний биткоин-миллионер Эрик Финман собирает других "криптовалютных китов", чтобы создать новую цифровую валюту

Об этом пишет Business Insider.

По мнению Эрика, биткоин окончательно отошел от идеи независимой цифровой валюты и превратился в дорогостоящий актив.

Эрик впервые купил биткоины в 13 лет на $12. В 15 лет он бросил школу, чтобы стать предпринимателем. В прошлом году он выиграл пари с родителями, если его доходы достигнут $1 млн, то он не пойдет в колледж.

После роста курса биткоина в прошлом году у него уже $ 4 млн. Эрик распределил свои инвестиции между различными криптовалютами и даже завел консервативный пенсионный счет. Его ближайшая цель - создать новую криптовалюту, которая будет избавлена от биткоин-проблем.

Для этого он ездит по миру и встречается с другими биткоин-миллионерами, которых агитирует создать консорциум для новой валюты. По его мнению, нынешние "классические" криптовалюты скоро уступят место новым, так как старые уже дискредитировали себя.

Идея заключается в том, чтобы создать валюту, которая будет защищена от колебаний курса, где комиссия будет не такая зверская, как в биткоин-сети, транзакции будут проходить быстрее, а майнинг (добыча криптовалюты) заменит более экологически чистый способ эмиссии.

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