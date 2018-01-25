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15 тыс. украинцев погибли в ДТП за 4 года. В правительстве решают, как уменьшить смертность

В Украине за четыре года в результате ДТП погибли 15,3 тыс. людей

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"За 2014-2017 годы 15300 человеческих жизней было потеряно на дорогах - это катастрофа. Ставим задачу с помощью системных мер уменьшить смертность на 30%. Это наша ответственность, и мы должны внедрять эти меры как можно быстрее, чтобы спасти тысячи жизней", - заявил он.

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Гройсман заявил, что в вопросе безопасности дорожного движения пока нет никакого прорыва.

"Вчера собирали совещание по безопасности дорожного движения. Ни одного прорыва, к сожалению, в этом вопросе пока нет. Дороги мы делаем, но когда строим дороги, скорость на них увеличивается, а вопросам безопасности не уделяется достаточно внимания", - написал он на своей странице в Twitter.

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