15 тыс. украинцев погибли в ДТП за 4 года. В правительстве решают, как уменьшить смертность

25 января, 2018, 14:10

В Украине за четыре года в результате ДТП погибли 15,3 тыс. людей

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"За 2014-2017 годы 15300 человеческих жизней было потеряно на дорогах - это катастрофа. Ставим задачу с помощью системных мер уменьшить смертность на 30%. Это наша ответственность, и мы должны внедрять эти меры как можно быстрее, чтобы спасти тысячи жизней", - заявил он.

Читайте также: Украинцы тысячами убивают друг друга в авариях на дорогах. Почему так происходит

Гройсман заявил, что в вопросе безопасности дорожного движения пока нет никакого прорыва.

"Вчера собирали совещание по безопасности дорожного движения. Ни одного прорыва, к сожалению, в этом вопросе пока нет. Дороги мы делаем, но когда строим дороги, скорость на них увеличивается, а вопросам безопасности не уделяется достаточно внимания", - написал он на своей странице в Twitter.

Вчера собирали совещание по безопасности дорожного движения. Ни одного прорыва, к сожалению, в этом вопросе пока нет. Дороги мы делаем, но когда строим дороги, скорость на них увеличивается, а вопросам безопасности не уделяется достаточно внимания. Мы изменим ситуацию! pic.twitter.com/0rOXA8F4Rb — Volodymyr Groysman (@VGroysman) January 25, 2018