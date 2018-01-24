Золотые слитки, $112 тысяч и внедорожник. Глава Госаудитслужбы рассказала, откуда у нее такие деньги

24 января, 2018, 11:03

Глава Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова прокомментировала информацию о том, что НАБУ сообщило ей о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн, а также о своих доходах

Об этом женщина рассказала в эфире канала "112 Украина", сообщает Эспрессо.TV.

Она отметила, что обыски детективами НАБУ были незаконными, ведь в конце 2017 года НАПК было предоставлено решение-разъяснение, в котором говорилось о том, что возбуждение уголовных производств и вручения подозрений гражданам до проведения полной проверки со стороны НАПК является предвзятым отношением НАБУ к человеку.

По ее словам, в отношении нее проверок НАПК не проводило.

"НАБУ учло мои доходы и расходы за 20 лет жизни и эти цифры, которые они уже опубликовали в виде инфографики, они требуют доказательств. Сегодня я имею квартиру среднего уровня на Позняках и я ее показала в декларации. Считаю, что декларация отражает достоверные сведения", - отметила Гаврилова.

Отвечая на вопрос относительно того, откуда у него внедорожник и два паркоместа, она заметила, что они принадлежат ее бывшему мужу, с которым они развелись в 2015 году. Из-за этого она и не внесла сведения о машине в декларацию.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос относительно того, что они с мужем до сих пор живут вместе, несмотря на развод, Гаврилова подтвердила эту информацию и добавила, что это личное.

Она также прокомментировала информацию о том, что представители НАБУ во время обыска нашли у нее $112 тысяч, 8,5 тысяч евро, и золотые слитки.

"Золотые слитки, я думаю, в том смысле, которые они у меня есть, имеет сегодня каждый гражданин. Да, они есть и они подарочные. По долларах, которые они нашли, я им сообщала, что часть средств, которые там были, я официально задекларировала, а остальная часть средств принадлежит другим лицам и это было подтверждено другими лицами в НАБУ", - заключила Гаврилова.