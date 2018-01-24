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Жириновский звонил и угрожал ввести войска в Украину в начале 2014 года, - Парубий


фото: gazeta.ru
Голова Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что в 2014 году во время телефонного разговора российский политик Владимир Жириновский угрожал ввести войска в Украину

Об этом глава украинского парламента рассказал в суде, когда давал показания по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, сообщает Эспрессо.TV.

По его словам, Жириновский позвонил к нему и начал угрожать, в частности, относительно введения войск на материковую часть Украины.

"Я имел разговор с Жириновским, который позвонил мне в кабинет. Звучали угрозы, в том числе о введении войск на материковую часть Украины в случае, если Украина будет проводить активную политику по защите территориальной целостности. Это был набор эмоциональных и хаотичных угроз", - рассказал Парубий, отвечая в суде на вопрос о телефонных разговорах с представителями российской власти в феврале-марте 2014 года.

Голова Верховной Рады также подчеркнул, что в основном угрозы касались его лично.

"Ключевым аспектом было персональное обвинение. То есть, если Украина будет организовывать защиту своей государственности, тогда персонально против меня будут открыты уголовные дела и совершенные действия, которые будут угрожать моей жизни", - отметил Парубий.

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