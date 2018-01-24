Жеребьевка Лиги наций УЕФА. Как выглядят все группы

24 января, 2018, 13:59

Сегодня состоялась жеребьевка нового футбольного турнира для сборных - Лиги наций УЕФА

Жеребьевка происходила в швейцарской Лозанне.

По его итогам сформировались следующие группы:

Дивизион A

Группа 1: Германия, Франция, Голландия

Группа 2: Бельгия, Швейцария, Исландия

Группа 3: Португалия, Италия, Польша

Группа 4: Испания, Англия, Хорватия

Дивизион B

Группа 1: Словакия, Украина, Чехия

Группа 2: Россия, Швеция, Турция

Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия

Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания

Дивизион C

Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль

Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония

Группа 3: Словения, Норвегия, Болгария, Кипр

Группа 4: Румыния, Сербия, Черногория, Литва

Дивизион D

Группа 1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра

Группа 2: Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино

Группа 3: Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово

Группа 4: Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар

Матчи группового раунда Лиги наций пройдут в сентябре-ноябре 2018 года.

Победители групп попадут в финальную часть соревнований в дивизионе, где в июне 2019 года определится сборная, которая выйдет в сильнейший дивизион.

Весной 2020 года в каждом из каждом из дивизионов победители групп разыграют в стыковых четыре путевки в финальную часть Евро-2020.