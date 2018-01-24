Жеребьевка Лиги наций УЕФА. Как выглядят все группы
Жеребьевка происходила в швейцарской Лозанне.
По его итогам сформировались следующие группы:
Дивизион A
Группа 1: Германия, Франция, Голландия
Группа 2: Бельгия, Швейцария, Исландия
Группа 3: Португалия, Италия, Польша
Группа 4: Испания, Англия, Хорватия
Дивизион B
Группа 1: Словакия, Украина, Чехия
Группа 2: Россия, Швеция, Турция
Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия
Группа 4: Уэльс, Ирландия, Дания
Дивизион C
Группа 1: Шотландия, Албания, Израиль
Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония
Группа 3: Словения, Норвегия, Болгария, Кипр
Группа 4: Румыния, Сербия, Черногория, Литва
Дивизион D
Группа 1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра
Группа 2: Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино
Группа 3: Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово
Группа 4: Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар
Матчи группового раунда Лиги наций пройдут в сентябре-ноябре 2018 года.
Победители групп попадут в финальную часть соревнований в дивизионе, где в июне 2019 года определится сборная, которая выйдет в сильнейший дивизион.
Весной 2020 года в каждом из каждом из дивизионов победители групп разыграют в стыковых четыре путевки в финальную часть Евро-2020.
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