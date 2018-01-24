За время аннексии Крыма оккупанты сфабриковали обвинения против 100 человек

24 января, 2018, 21:00

За последние 4 года оккупационная администрация России в Крыму сфабриковала более 100 уголовных дел

Об этом сообщает "Лига. Новости" со ссылкой на уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.

От начала аннексии Крыма оккупанты сфабриковали более 100 дел против местных жителей. Самые популярные обвинения - сепаратизм, экстремизм, посягательство на территориальную целостность России, диверсии и шпионаж в пользу Украины.

Джемилев добавил, что на полуострове зафиксированы 49 случаев похищений. 19 похищенным удалось освободиться и бежать на материковую часть Украины, шесть человек (все крымские татары) были найдены мертвыми и со следами пыток.

"16 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, но, по многим признакам, их уже давно нет в живых", - отметил лидер крымскотатарского народа.

Также Джемилев упомянул о бесконечных обысках в домах крымчан. По его словам, во многих случаях обыски проводятся в "грубой форме", с нанесением значительного материального ущерба, есть случаи кражи денег или ценностей.

"Обыски в домах, мечетях, школах стали обыденным явлением, проводятся почти ежедневно. Точное число обысков назвать трудно, поскольку во многих случаях они проводятся без наличия постановлений правоохранительных органов и без составления протоколов. Иногда обыскиваемых предупреждают, если информация об обыске попадет в прессу, они понесут суровое наказание ", - отметил уполномоченный по вопросам крымскотатарского народа.

Мустафа Джемилев заявил, что из всех обысков в Крыму, 95% случаев происходит в домах крымских татар.