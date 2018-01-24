Изменения в зимнем расписании снизят нагрузку на бюджет университетов, - Минобразования
24 января, 2018, 22:57
Изменения расписания во многих украинских университетах связаны с экономией, речь не идет об уменьшении объемов обучения
Об этом рассказал начальник Департамента высшего образования МОН Олег Шаров, передает "Общественное радио".
"Речь не идет об уменьшении объемов обучения, о его сокращении, а о том, что иначе расставляются эти занятия. Выделяется более концентрированно время для работы над курсовыми работами, на практику", - пояснил Шаров.
По его словам, такие специальные меры предприняты для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет университетов, снизить затраты на коммунальные платежи, которые особенно высоки в зимний период
Напомним, 16 января стало известно, что Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил занятия до весны из-за отсутствия средств для оплаты за тепло и электроэнергию.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018