Изменения в зимнем расписании снизят нагрузку на бюджет университетов, - Минобразования

24 января, 2018, 22:57

Изменения расписания во многих украинских университетах связаны с экономией, речь не идет об уменьшении объемов обучения

Об этом рассказал начальник Департамента высшего образования МОН Олег Шаров, передает "Общественное радио".

"Речь не идет об уменьшении объемов обучения, о его сокращении, а о том, что иначе расставляются эти занятия. Выделяется более концентрированно время для работы над курсовыми работами, на практику", - пояснил Шаров.

По его словам, такие специальные меры предприняты для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет университетов, снизить затраты на коммунальные платежи, которые особенно высоки в зимний период

Напомним, 16 января стало известно, что Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил занятия до весны из-за отсутствия средств для оплаты за тепло и электроэнергию.