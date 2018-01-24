Все 19 украинцев, спасенных в Кабуле, вернулись домой
24 января, 2018, 16:20
19 спасенных во время теракта в Кабуле людей вернули в Украину
Об этом заявил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.
Все 19 граждан Украины, которых спасли после теракта в Кабуле, уже вернулись на родину.
«И все граждане, все 19 человек, которые были эвакуированы из отеля и находились на военной базе ... Все они уже вернулись в Украину и находятся в Украине», - сказал Погорельцев.
Сообщается, что в результате теракта погибли 7 украинцев.
«Уже вылетел самолет с телами погибших. Цифра семь остается. Семь тел на борту», - добавил Погорельцев.
- 20 января в столице Афганистана 4 вооруженных людей совершили нападение на отель "Интерконтиненталь".
- Впоследствии появилось видео, на котором показано, как люди спасаются из отеля Intercontinental в Кабуле.
- В результате теракта погибли 7 граждан Украины.
- Посол Украины в Таджикистане Виктор Никитюк сообщил, что из отеля были спасены 19 человек, которых переправили на одну из баз союзников Украины в Кабуле.
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