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Все 19 украинцев, спасенных в Кабуле, вернулись домой

19 спасенных во время теракта в Кабуле людей вернули в Украину

Об этом заявил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

Все 19 граждан Украины, которых спасли после теракта в Кабуле, уже вернулись на родину.

«И все граждане, все 19 человек, которые были эвакуированы из отеля и находились на военной базе ... Все они уже вернулись в Украину и находятся в Украине», - сказал Погорельцев.

Сообщается, что в результате теракта погибли 7 украинцев.

«Уже вылетел самолет с телами погибших. Цифра семь остается. Семь тел на борту», - добавил Погорельцев.

  • 20 января в столице Афганистана 4 вооруженных людей совершили нападение на отель "Интерконтиненталь".
  • Впоследствии появилось видео, на котором показано, как люди спасаются из отеля Intercontinental в Кабуле.
  • В результате теракта погибли 7 граждан Украины.
  • Посол Украины в Таджикистане Виктор Никитюк сообщил, что из отеля были спасены 19 человек, которых переправили на одну из баз союзников Украины в Кабуле.
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