Все 19 украинцев, спасенных в Кабуле, вернулись домой

24 января, 2018, 16:20

19 спасенных во время теракта в Кабуле людей вернули в Украину

Об этом заявил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

Все 19 граждан Украины, которых спасли после теракта в Кабуле, уже вернулись на родину.

«И все граждане, все 19 человек, которые были эвакуированы из отеля и находились на военной базе ... Все они уже вернулись в Украину и находятся в Украине», - сказал Погорельцев.

Сообщается, что в результате теракта погибли 7 украинцев.

«Уже вылетел самолет с телами погибших. Цифра семь остается. Семь тел на борту», - добавил Погорельцев.