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Волкер считает, что один день без обстрелов свидетельствует об эффективности урегулирования на Донбассе

Спецпредставитель Курт Волкер считает, что 1 день без обстрелов подтверждает эффективность дипломатического урегулирования ситуации на Донбассе

Об этом он написал на своей странице вTwitter.

Курт Волкер уверен, что отсутствие 23 января выстрелов на Донбассе свидетельствует о возможном урегулировании ситуации мирным путем.

"Вчерашнее соблюдение перемирия показывает, что мира можно достичь только с политической волей", - говорится в сообщении Волкера.

Также он добавил, что США не будет вести переговоры относительно Украины без Украины.

"Я нахожусь в тесных отношениях со своими сотрудниками Банковой, МИД и Верховной Рады, а также с коллегами из Франции и Германии", - поделился Волкет в другом сообщении.

 

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