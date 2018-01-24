Волкер считает, что один день без обстрелов свидетельствует об эффективности урегулирования на Донбассе
Об этом он написал на своей странице вTwitter.
Курт Волкер уверен, что отсутствие 23 января выстрелов на Донбассе свидетельствует о возможном урегулировании ситуации мирным путем.
"Вчерашнее соблюдение перемирия показывает, что мира можно достичь только с политической волей", - говорится в сообщении Волкера.
Doing interview with @RFERL. “Yesterday there were zero ceasefire violations which shows peace is possible with political will.” pic.twitter.com/EjcbPS5Qem— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 24 января 2018 г.
Также он добавил, что США не будет вести переговоры относительно Украины без Украины.
"Я нахожусь в тесных отношениях со своими сотрудниками Банковой, МИД и Верховной Рады, а также с коллегами из Франции и Германии", - поделился Волкет в другом сообщении.
I told @PolianskaRS of @RFERL that the U. S. will not negotiate about Ukraine without Ukraine. I stay closely coordinated with my Russian counterparts in @TheBankova, @MFA_Ukraine + @ua_parliament and my colleagues. pic.twitter.com/wUCnUa05Z6— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 24 января 2018 г.
- Во время встречи с секретарем СНБО Александром Турчиновым Курт Волкер заявил, что США ценят сотрудничество с Украиной и помогут урегулировать ситуацию на Донбассе.
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