 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Военные протестуют против увольнения своего экс-командира под зданием Минобороны

Военные требуют справделивости для бывшего командира, которого лишили должности и финансовой поддержки

Об этом сообщает Новинарня.

В среду, 24 января, группа ветеранов АТО и действующих военнослужащих морского центра специальный операций вышли на протест к Минобороны и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины. Они пытаются привлечь внимание к несправедливому, по их мнению, увольнение своего бывшего командира - капитана 1-го ранга Эдуарда Шевченко.

"Когда Украине надо было увольнять Торецк, обеспечивать разведку во время знаменитого рейда 95-й бригады, отбивать Марьинку, выводить наши подразделения из окружения под Іловайськом, выполнять диверсии под Дебальцевом — он был нужен. И когда проявил твердость в вопросе легализации аферистов у себя в части, когда отказался покорно выполнять прихоти Генштаба - его цинично и насмешливо выбросили”, – сказано в обращении военных.

Шевченко уволили с должности в начале октября 2017 года. На его защиту к президенту Украины и министру обороны написало письма более чем 40 офицеров и старшин центра, но они были проигнорированы.

Ранее Николаевский окружной административный суд постановил увольнения капитана незаконным, но руководство Генерального Штаба и Сил специальных операций проигнорировало это решение, говорится в обращении протестующих.

В результате Шевченко приказом "заставили попрощаться с боевым знаменем части", а недавно лишили выплат на существование. Сообщается, что военный имеет тяжело больную дочь, которая требует лечения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2018 среда

больше новостей

24 января, 2018 среда

23 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать