Военные протестуют против увольнения своего экс-командира под зданием Минобороны

24 января, 2018, 14:00

Военные требуют справделивости для бывшего командира, которого лишили должности и финансовой поддержки

Об этом сообщает Новинарня.

В среду, 24 января, группа ветеранов АТО и действующих военнослужащих морского центра специальный операций вышли на протест к Минобороны и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины. Они пытаются привлечь внимание к несправедливому, по их мнению, увольнение своего бывшего командира - капитана 1-го ранга Эдуарда Шевченко.

"Когда Украине надо было увольнять Торецк, обеспечивать разведку во время знаменитого рейда 95-й бригады, отбивать Марьинку, выводить наши подразделения из окружения под Іловайськом, выполнять диверсии под Дебальцевом — он был нужен. И когда проявил твердость в вопросе легализации аферистов у себя в части, когда отказался покорно выполнять прихоти Генштаба - его цинично и насмешливо выбросили”, – сказано в обращении военных.

Шевченко уволили с должности в начале октября 2017 года. На его защиту к президенту Украины и министру обороны написало письма более чем 40 офицеров и старшин центра, но они были проигнорированы.

Ранее Николаевский окружной административный суд постановил увольнения капитана незаконным, но руководство Генерального Штаба и Сил специальных операций проигнорировало это решение, говорится в обращении протестующих.

В результате Шевченко приказом "заставили попрощаться с боевым знаменем части", а недавно лишили выплат на существование. Сообщается, что военный имеет тяжело больную дочь, которая требует лечения.