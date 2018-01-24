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Во Львове после столкновения с микроавтобусом перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

Во Львове в результате ДТП перевернулась маршрутка, которая курсирует от ТРЦ King Cross Leopolis до пригородного села Рясное-Русское

Об этом сообщает Zahid.net.

Авария случилась возле АЗС "Укрнафты". Маршрутка с пассажирами столкнулась с микроавтобусом.

Как рассказала пресс-секретарь управления Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, по предварительной информации в ДТП есть пострадавшие.

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