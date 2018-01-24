Венгрия требует не применять образовательный закон без согласия венгров Закарпатья

24 января, 2018, 23:49

Венгрии нужны юридические гарантии применения Украиной нового закона "Об образовании" только при условии достижения договоренности с венгерским нацменьшинством на Закарпатье

Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства со ссылкой на главу МИД Петера Сийярто.

"Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии", – заявил Сийярто.

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Он также отметил, что этот вопрос не является исключительно делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев, по его мнению, нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств.

"При отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО", – добавил Сийярто.

По данным венгерского МИД, в среду состоялась трехсторонняя венгерско-украинско-американская встреча в Париже, где и обсуждали вопросы применения Закона об образовании в Украине.