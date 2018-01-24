Венгрия требует не применять образовательный закон без согласия венгров Закарпатья
Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства со ссылкой на главу МИД Петера Сийярто.
"Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии", – заявил Сийярто.
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Он также отметил, что этот вопрос не является исключительно делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев, по его мнению, нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств.
"При отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО", – добавил Сийярто.
По данным венгерского МИД, в среду состоялась трехсторонняя венгерско-украинско-американская встреча в Париже, где и обсуждали вопросы применения Закона об образовании в Украине.
- Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который Венгрия и Румыния раскритиковали из-за статьи об образовании на государственном языке.
- МИД Венгрии пригрозило заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.
- МИД Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию и объяснило, как новый образовательный закон расширит права нацменьшинств.
- Венецианская комиссия не поддержала упреки Венгрии относительно украинского образовательного закона. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.
- Венецианская комиссия пришла к выводам, что права венгероязычных и других меньшинств могут быть соблюдены без внесения изменений в ст. 7 закона об образовании - той, что устанавливает язык обучения.
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