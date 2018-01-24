Вблизи линии разграничения на Донбассе будут изготовлять украинские паспорта, - Тука
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает УНИАН.
"Приобретено несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения. Это делается для того, чтобы люди, которые живут на неконтролируемых территориях, или дети, которые достигли 16-летнего возраста, имели возможность получить украинские документы, не проникая вглубь территории и не ожидая порой по 2-3 месяца очереди для получения паспортов", - сказал он.
Тука выразил надежду, что это оборудование заработает в январе-феврале этого года.
"Такое оборудование уже передано. И я надеюсь, оно уже может в этом месяце или в феврале начнет работать", - добавил заместитель министра.
- Как ранее сказал Тука, согласно закону о реинтеграции Донбасса Украина признает только 2 документа, которые выдаются российскими наймитами на оккупированных территориях, - это документы о факте рождения и факте смерти.
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