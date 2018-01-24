Вблизи линии разграничения на Донбассе будут изготовлять украинские паспорта, - Тука

24 января, 2018, 17:00

В январе-феврале вблизи линии соприкосновения на Донбассе начнется изготовление украинских паспортов для жителей неподконтрольных территорий

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает УНИАН.

"Приобретено несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения. Это делается для того, чтобы люди, которые живут на неконтролируемых территориях, или дети, которые достигли 16-летнего возраста, имели возможность получить украинские документы, не проникая вглубь территории и не ожидая порой по 2-3 месяца очереди для получения паспортов", - сказал он.

Тука выразил надежду, что это оборудование заработает в январе-феврале этого года.

"Такое оборудование уже передано. И я надеюсь, оно уже может в этом месяце или в феврале начнет работать", - добавил заместитель министра.