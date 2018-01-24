В Украину надвигается анциклон "Кристиан". К какой погоде готовиться

24 января, 2018, 10:45

25 января в Украину придет антициклон "Кристиан", который обусловит сухую погоду, без осадков

Об этом рассказала синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

Во всех областях будет преобладать сухая воздушная масса. Температура воздуха будет оставаться низкой.

"Следующей ночью ожидается 8-14 градусов мороза, местами 15-20 градусов мороза. Днем - в пределах 4-9 градусов мороза. А на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, даже днем, может быть до 11-12 градусов мороза", - прогнозирует Диденко.

По ее словам, будут в Украине и относительно теплые очаги. Самой теплой будет западная часть Украины, особенно днем.

"Уже сегодня там повысится температура воздуха - она будет колебаться в пределах 1-2 градусов мороза, даже в оттепели и с небольшими плюсами", - рассказала синоптик.

В Киеве погода будет оставаться холодной, но преимущественно солнечной и без осадков. Ночью температура воздуха будет 14-16 градусов мороза, в окрестностях может быть еще ниже. Днем ожидается 6-8 градусов мороза.

Синоптик отмечает, что холодная погода продлится почти до конца недели, а воскресенье в Украину придет потепление.