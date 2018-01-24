В Украину надвигается анциклон "Кристиан". К какой погоде готовиться
Об этом рассказала синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.
Во всех областях будет преобладать сухая воздушная масса. Температура воздуха будет оставаться низкой.
"Следующей ночью ожидается 8-14 градусов мороза, местами 15-20 градусов мороза. Днем - в пределах 4-9 градусов мороза. А на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, даже днем, может быть до 11-12 градусов мороза", - прогнозирует Диденко.
По ее словам, будут в Украине и относительно теплые очаги. Самой теплой будет западная часть Украины, особенно днем.
"Уже сегодня там повысится температура воздуха - она будет колебаться в пределах 1-2 градусов мороза, даже в оттепели и с небольшими плюсами", - рассказала синоптик.
В Киеве погода будет оставаться холодной, но преимущественно солнечной и без осадков. Ночью температура воздуха будет 14-16 градусов мороза, в окрестностях может быть еще ниже. Днем ожидается 6-8 градусов мороза.
Синоптик отмечает, что холодная погода продлится почти до конца недели, а воскресенье в Украину придет потепление.
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