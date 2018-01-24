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В США мужчина покусал полицейского собаку

В США мужчина при задержании покусал полицейского собаку, животное в результате инцидента не пострадало

Об этом передает Reuters.

Отмечается, что в штате Нью-Гемпшир полиция прибыла в дом, где произошло убийство. Оба преступники, находившиеся в здании, оказали сопротивление.

Один из них укусил собаку, собака укусила его в ответ, после чего сотрудникам пришлось применить электрошокер

Мужчине предъявили обвинение в сопротивлении сотрудникам полиции и нападении на полицейского собаку. Животное в результате инцидента не пострадало.

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