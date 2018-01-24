В США мужчина покусал полицейского собаку
24 января, 2018, 00:53
В США мужчина при задержании покусал полицейского собаку, животное в результате инцидента не пострадало
Об этом передает Reuters.
Отмечается, что в штате Нью-Гемпшир полиция прибыла в дом, где произошло убийство. Оба преступники, находившиеся в здании, оказали сопротивление.
Один из них укусил собаку, собака укусила его в ответ, после чего сотрудникам пришлось применить электрошокер
Мужчине предъявили обвинение в сопротивлении сотрудникам полиции и нападении на полицейского собаку. Животное в результате инцидента не пострадало.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018