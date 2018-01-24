В Саудовской Аравии верблюдов не пустили на конкурс красоты из-за ботокса
24 января, 2018, 20:05
Судьи конкурса красоты дисквалифицировали 12 верблюдов из-за того, что их внешний вид улучшили с помощью ботокса
Об этом сообщает BBC.
Ежегодный конкурс красоты для верблюдов в Саудовской Аравии начался со скандала. Накануне фестиваля саудовские СМИ сообщали о ветеринаре, которого поймали на том, что он делал верблюдам пластические операции, в том числе инъекции ботокса, и уменьшал уши.
Именно большая голова верблюда, его губы и нос, а также идеально размещены горбы, мышцы и кожистые рты могут обеспечить животному призовое место.
Саудовские власти очень серьезно относятся к фестивалю. По словам главного судьи Фаузана аль-Мади, верблюды - это "символ Саудовской Аравии".
Во время фестиваля также проводят гонки на верблюдах и дегустацию верблюжьего молока. Общая сумма призов составляет 57 млн долларов.
- В декабре 2017 года в Дубае открылся первый в мире госпиталь только для верблюдов. Его строительство обошлось почти в $11 миллионов
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