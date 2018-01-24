В Саудовской Аравии верблюдов не пустили на конкурс красоты из-за ботокса

24 января, 2018, 20:05

Судьи конкурса красоты дисквалифицировали 12 верблюдов из-за того, что их внешний вид улучшили с помощью ботокса

Об этом сообщает BBC.

Ежегодный конкурс красоты для верблюдов в Саудовской Аравии начался со скандала. Накануне фестиваля саудовские СМИ сообщали о ветеринаре, которого поймали на том, что он делал верблюдам пластические операции, в том числе инъекции ботокса, и уменьшал уши.

Именно большая голова верблюда, его губы и нос, а также идеально размещены горбы, мышцы и кожистые рты могут обеспечить животному призовое место.

Саудовские власти очень серьезно относятся к фестивалю. По словам главного судьи Фаузана аль-Мади, верблюды - это "символ Саудовской Аравии".

Во время фестиваля также проводят гонки на верблюдах и дегустацию верблюжьего молока. Общая сумма призов составляет 57 млн долларов.