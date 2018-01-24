В правительстве рассказали, сколько вывезенных в Россию детей-сирот удалось вернуть

24 января, 2018, 16:10

За прошлый год в Украину с территории России удалось вернуть 13 детей-сирот, в общем вернули более 1300 детей

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает "Укринформ".

"13 детей-сирот, оставшихся без родительской опеки, вернулись с территории РФ на территорию Украины. Для детских домов семейного типа приобретено два жилых дома", - подчеркнул он.

Тука отметил, что в целом количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и перемещенных на контролируемую с оккупированной территории, выросла до 1307.