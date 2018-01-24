 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В правительстве рассказали, сколько вывезенных в Россию детей-сирот удалось вернуть

За прошлый год в Украину с территории России удалось вернуть 13 детей-сирот, в общем вернули более 1300 детей

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает "Укринформ".

"13 детей-сирот, оставшихся без родительской опеки, вернулись с территории РФ на территорию Украины. Для детских домов семейного типа приобретено два жилых дома", - подчеркнул он.

Тука отметил, что в целом количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и перемещенных на контролируемую с оккупированной территории, выросла до 1307.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2018 среда

больше новостей

24 января, 2018 среда

23 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать