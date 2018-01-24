В правительстве рассказали, сколько вывезенных в Россию детей-сирот удалось вернуть
24 января, 2018, 16:10
За прошлый год в Украину с территории России удалось вернуть 13 детей-сирот, в общем вернули более 1300 детей
Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает "Укринформ".
"13 детей-сирот, оставшихся без родительской опеки, вернулись с территории РФ на территорию Украины. Для детских домов семейного типа приобретено два жилых дома", - подчеркнул он.
Тука отметил, что в целом количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и перемещенных на контролируемую с оккупированной территории, выросла до 1307.
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