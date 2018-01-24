В Одесской области автобус врезался в поезд, есть пострадавшие

24 января, 2018, 11:46

24 января в Черноморске автобус, перевозивший людей, столкнулся с товарным поездом, есть пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Авария произошла утром на территории морского торгового порта.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек. Пятерым из них оказана медицинская помощь на месте, один - госпитализирован.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.