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В Одесской области автобус врезался в поезд, есть пострадавшие


фото: прес-служба Нацполіції в Одеській області
24 января в Черноморске автобус, перевозивший людей, столкнулся с товарным поездом, есть пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Авария произошла утром на территории морского торгового порта.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек. Пятерым из них оказана медицинская помощь на месте, один - госпитализирован.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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