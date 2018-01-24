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В Киеве аэропорт назовут в честь авиаконструктора Сикорского

Международный аэропорт "Киев" хотят назвать в честь авиаконструктора украинского происхождения Игоря Сикорского

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Сегодня депутаты комитета Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовали проект решения, который предусматривает переименование Международного аэропорта “Киев”.

В течение двух месяцев на сайте исполнительного органа происходило обсуждение потенциального названия, но предложений, кроме имени Игоря Сикорского, не поступило.

"Следовательно, коммунальное предприятие Международный аэропорт “Киев” (Жуляны) могут назвать в честь известного конструктора украинского происхождения Игоря Сикорского", - говорится в сообщении Киевсовета.

Игорь Сикорский — всемирно известный авиаконструктор. Вошел в мировую историю авиации как автор первых многомоторных самолетов и вертолетов. Создал первые в мире четырехмоторный самолет “Русский витязь”, тяжелый четырехмоторный бомбардировщик и пассажирский самолет “Илья Муромец”, трансатлантический гидроплан, серийный вертолет одновинтовой схемы.

  • 26 августа Министерство образования и науки Украины присвоило КПИ имя известного авиаконструктора Игоря Сикорского.
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