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В Крыму россияне проводят учения систем залпового огня

В оккупированном Крыму российские военные проводят учения Черноморского флота

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

В Севастопольской бухте отряд оккупантов по противодействию диверсионным силам провел учения с привлечением быстроходных катеров, в ходе которого россияне тренировались в задержании подводных диверсантов. Также, по данным россиян, на учениях были отработаны действия по обеспечению защиты гражданских судов на местах стоянки.

Отмечается, что российские подразделения гаубичной артиллерии, систем залпового огня и минометчиков отработают действия по маскировке и смене огневых позиций. По информации ведомства, учения проводятся, как в дневное так и в ночное время суток.

 
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