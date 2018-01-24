В Крыму россияне проводят учения систем залпового огня

24 января, 2018, 19:28

В оккупированном Крыму российские военные проводят учения Черноморского флота

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

В Севастопольской бухте отряд оккупантов по противодействию диверсионным силам провел учения с привлечением быстроходных катеров, в ходе которого россияне тренировались в задержании подводных диверсантов. Также, по данным россиян, на учениях были отработаны действия по обеспечению защиты гражданских судов на местах стоянки.

Отмечается, что российские подразделения гаубичной артиллерии, систем залпового огня и минометчиков отработают действия по маскировке и смене огневых позиций. По информации ведомства, учения проводятся, как в дневное так и в ночное время суток.