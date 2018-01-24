В Hyundai рабочим выдадут робо-рюкзаки, чтобы они лучше работали
Об этом сообщает Business Korea.
После испытаний на собственных фабриках Hyundai планирует продавать этих промышленных роботов всем желающим.
Согласно исследованиям, проведенным компанией, производительность труда рабочих после обеда снижается до 69% от исходного значения, но если они носят экзоскелеты, которые поддерживают спину и колени, то нагрузка снижается, и они могут работать почти так же эффективно, как с утра (КПД снижается только до 95%).
Первую экспериментальную партию рюкзаков сотрудники Hyundai получат в конце этого года, а в продажу они поступят через один - два года.
Hyundai - единственная корейская компания, которая занимается разработкой "нательных" роботов с целью их коммерциализации. Подразделения Hyundai Motor и Hyundai Rotem занимаются этим проектом с 2010 года,.
Эта технология, по оценкам экспертов, способна не только повысить производительность труда рабочих, но и снизить процент производственных травм. С другой стороны, она может стать первым шагом к долгосрочному снижению трудозатрат и сокращению числа сотрудников на фабриках, что должно привести к повышению конкурентоспособности корейского автопрома.
Сейчас, по данным Корейской ассоциации автопроизводителей, время производства одного автомобиля на местном заводе достигает 26,8 часов, тогда как на фабриках Toyota в Японии с этой задачей справляются за 24,1 час, а на заводах General Motors в США - за 23,4 часа.
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