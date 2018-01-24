В Германии нашли неизвестный фрагмент Берлинской стены

24 января, 2018, 17:25

В Германии, в лесу между двумя железнодорожными станциями, найден неизвестный фрагмент Берлинской стены

Фрагмент стены нашел немецкий историк Кристиан Борманн, сообщает The Local.

80-метровый фрагмент стены нашли в районе Панков на северо-востоке Берлина. На стене найдены части металлических конструкций, на которых крепилась колючая проволока.

Борманн считает, что его находка является последним фрагментом легендарной стены. Немецкие СМИ утверждают, что оригинальные части стены есть еще в двух районах немецкой столицы.

В центре Берлина сейчас сохранены некоторые фрагменты стены, которые используются для уличных граффити.

Берлинская стена — комплекс сооружений между двумя частями Берлина, возведенный по приказу руководства СССР от 13 августа 1961 года. Просуществовал до 9 ноября 1989 года, на протяжении более 28 лет многократно достраивался и расширялся, отделял Западный Берлин от Восточного и окружающих районов ГДР.

Стена была одним из самых известных символов Холодной войны и разделения Германии. При попытке пересечь границу в направлении Западного Берлина было убито много людей.