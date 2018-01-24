В Европарламенте Умеров и Чийгоз призывали усилить давление на Россию

24 января, 2018, 20:35

В Европарламенте лидеры Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз проинформировали о нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму

Об этом шла речь на слушаниях подкомитета Европарламента по правам человека, сообщает "Укринформ".

"В украинском Крыму де-факто российская оккупационная власть, как кажется, вообще не понимает, что такое права и свободы человека, народа. Сотни облав и обысков, сотни задержаний и арестов, сотни административных дел и штрафов, сумма которых исчисляется миллионами рублей. Десятки людей похищены с участием властей и парамилитарных организаций. Некоторые из похищенных найдены убитыми с признаками насилия и пыток", - отметил в выступлении перед европарламентариями Умеров.

По его словам, если Россия, как страна-террорист не прислушивается к рекомендациям и требованиям международных организаций, не выполняет решений международных судов, то демократический мир должен продолжать и усиливать давление на Кремль.

В свою очередь Чийгоз акцентировал внимание Европарламента на том, что в Крыму происходит не просто нарушение прав человека Россией, а осуществляется террор.

"Сегодня гражданин Украины в Крыму - это угроза для своей жизни, для своих близких. Сегодня аресты в Крыму – это проявления безжалостности, террора со стороны государства Россия", - заявил Чийгоз.

Председатель делегации Европейского парламента в комитете ассоциации Украина-ЕС Дариуш Розати подчеркнул необходимость совместных заседаний между подкомитетом по правам человека законодательного органа ЕС и комитетом Верховной Рады по правам человека.