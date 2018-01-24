 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Европарламенте Умеров и Чийгоз призывали усилить давление на Россию

В Европарламенте лидеры Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз проинформировали о нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму

Об этом шла речь на слушаниях подкомитета Европарламента по правам человека, сообщает "Укринформ".

"В украинском Крыму де-факто российская оккупационная власть, как кажется, вообще не понимает, что такое права и свободы человека, народа. Сотни облав и обысков, сотни задержаний и арестов, сотни административных дел и штрафов, сумма которых исчисляется миллионами рублей. Десятки людей похищены с участием властей и парамилитарных организаций. Некоторые из похищенных найдены убитыми с признаками насилия и пыток", - отметил в выступлении перед европарламентариями Умеров.

По его словам, если Россия, как страна-террорист не прислушивается к рекомендациям и требованиям международных организаций, не выполняет решений международных судов, то демократический мир должен продолжать и усиливать давление на Кремль.

В свою очередь Чийгоз акцентировал внимание Европарламента на том, что в Крыму происходит не просто нарушение прав человека Россией, а осуществляется террор.

"Сегодня гражданин Украины в Крыму - это угроза для своей жизни, для своих близких. Сегодня аресты в Крыму – это проявления безжалостности, террора со стороны государства Россия", - заявил Чийгоз.

Председатель делегации Европейского парламента в комитете ассоциации Украина-ЕС Дариуш Розати подчеркнул необходимость совместных заседаний между подкомитетом по правам человека законодательного органа ЕС и комитетом Верховной Рады по правам человека.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2018 среда

больше новостей

24 января, 2018 среда

23 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать