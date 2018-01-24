В Чернигове маршрутка въехала в троллейбус, пострадало 12 человек. Водитель говорит, что ослепило солнце

24 января, 2018, 12:00

24 января в Чернигове маршрутка столкнулась с троллейбусом, пострадало 12 человек, четверо из них - в тяжелом состоянии

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-офицера патрульной полиции Чернигова Виталия Копыстко.

По информации правоохранителей, ДТП произошло около 9 час.

Водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с троллейбусом, который остановился. Женщина-водитель троллейбуса в это время ремонтировала токоприемники.

Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из черниговских больниц. Еще различные травмы получили 11 пассажиров маршрутки, в том числе несовершеннолетняя девушка. Всех пострадавших госпитализированы.

Водитель маршрутки не пострадал. Мужчина пояснил, что его ослепило утреннее солнце.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.