В Чернигове маршрутка въехала в троллейбус, пострадало 12 человек. Водитель говорит, что ослепило солнце
24 января, 2018, 12:00
24 января в Чернигове маршрутка столкнулась с троллейбусом, пострадало 12 человек, четверо из них - в тяжелом состоянии
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-офицера патрульной полиции Чернигова Виталия Копыстко.
По информации правоохранителей, ДТП произошло около 9 час.
Водитель маршрутки не справился с управлением и столкнулся с троллейбусом, который остановился. Женщина-водитель троллейбуса в это время ремонтировала токоприемники.
Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из черниговских больниц. Еще различные травмы получили 11 пассажиров маршрутки, в том числе несовершеннолетняя девушка. Всех пострадавших госпитализированы.
Водитель маршрутки не пострадал. Мужчина пояснил, что его ослепило утреннее солнце.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
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