Украинский певец снялся в рекламе российского оператора связи

24 января, 2018, 20:52

Украинский певец Дмитрий Монатик, известный под псевдонимом Monatik, снялся в рекламной кампании российского оператора мобильной связи Мегафон

Ролик был опубликован на YouTube-канале оператора 21 января и набрал уже более 11 тысяч просмотров.

"Вся музыка мира в твоем гаджете, что скажете? Не успеешь потратить ни копейки - успевай заряжать батареи! Беги-беги, музыка всегда с тобой", - поет музыкант.

В рекламном видеоролике российского Мегафона снялась также украинская группа "Час і скло".