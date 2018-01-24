Украинский певец снялся в рекламе российского оператора связи
24 января, 2018, 20:52
Украинский певец Дмитрий Монатик, известный под псевдонимом Monatik, снялся в рекламной кампании российского оператора мобильной связи Мегафон
Ролик был опубликован на YouTube-канале оператора 21 января и набрал уже более 11 тысяч просмотров.
"Вся музыка мира в твоем гаджете, что скажете? Не успеешь потратить ни копейки - успевай заряжать батареи! Беги-беги, музыка всегда с тобой", - поет музыкант.
В рекламном видеоролике российского Мегафона снялась также украинская группа "Час і скло".
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