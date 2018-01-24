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Украинский певец снялся в рекламе российского оператора связи

Украинский певец Дмитрий Монатик, известный под псевдонимом Monatik, снялся в рекламной кампании российского оператора мобильной связи Мегафон

Ролик был опубликован на YouTube-канале оператора 21 января и набрал уже более 11 тысяч просмотров.

"Вся музыка мира в твоем гаджете, что скажете? Не успеешь потратить ни копейки - успевай заряжать батареи! Беги-беги, музыка всегда с тобой", - поет музыкант.

В рекламном видеоролике российского Мегафона снялась также украинская группа "Час і скло".

 

  • Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предложил ввести штрафы и уголовную ответственность за гастроли артистов в России.
  • 11 января вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил вносить в реестр и титровать определенным образом украинских певцов, гастролирующих в России.
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