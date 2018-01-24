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Украинского бойца освободили из плена на Донбассе


фото: president.gov.ua
Украинского военнослужащего Романа Савкова удалось освободить из плена оккупационной администрации России на Донбассе

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

"Только что лично поздравил освобожденного из плена старшего солдата 92-ой бригады Романа Савкова, которого взяли в плен под Красногоровкой. Поздравляю со вторым днем рождения. Добро пожаловать домой, Роман. Счастлив, что нам это удалось!", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, он поручил провести необходимое медицинское обследование и лечение Романа.

 

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