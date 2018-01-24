Украинского бойца освободили из плена на Донбассе
24 января, 2018, 16:12
Украинского военнослужащего Романа Савкова удалось освободить из плена оккупационной администрации России на Донбассе
Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.
"Только что лично поздравил освобожденного из плена старшего солдата 92-ой бригады Романа Савкова, которого взяли в плен под Красногоровкой. Поздравляю со вторым днем рождения. Добро пожаловать домой, Роман. Счастлив, что нам это удалось!", - подчеркнул он.
По словам Порошенко, он поручил провести необходимое медицинское обследование и лечение Романа.
- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - с оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 20 украинцев.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинца.
- СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.
- Сепаратистов, которые вернулись на оккупированные на Донбассе территории в результате обмена на украинских заложников, обвинили в работе на украинские спецслужбы.
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