Украинка попала в рейтинг самой успешной молодежи от Forbes
Соответствующий список опубликовал на своем сайте Forbes.
Пластунка Юлия Тычкивская попала в список журнала Forbes "Самых успешных до 30 лет" в категории "Закон и политика".
"Открытый университет Майдана начал свою работу как цикл лекций для людей, протестовавших во время "Украинской революции достоинства", и с тех пор стал интернет-платформой для образования гражданского общества. Юлия также основала Центр свободных рынков Бендукидзе для содействия свободе, открытым правительствам и свободным рынкам", - говорится в пояснении на сайте.
Юлия Тычкивская является соучредителем Открытого Университета Майдана (ВУМ), возникшего во время Революции Достоинства на Майдане 2013-14 годов. Сегодня эта общественная организация с центром в Киеве насчитывает 24 региональных отделения и своей деятельностью создает и развивает неформальное образование и самообразование, доступные каждому гражданину Украины. ВУМ является платформой для обмена мнениями о будущем Украины, формирование проактивного гражданского общества и развитию гражданских компетенций.
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