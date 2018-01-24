У президента обновили список кандидатов в ЦИК

24 января, 2018, 15:53

По состоянию на 24 января к списку кандидатов на должности в Центральную избирательную комиссию прибавилась еще одна фамилия

Об этом сообщает Укринформ.

В представлении президента на должности новых членов Центральной избирательной комиссии насчитывается 14 кандидатур, а еще вчера их было 13.

Сообщается, что в список добавили кандидата от фракции "Народный фронт" Конопольського Олега Николаевича.