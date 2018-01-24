У президента обновили список кандидатов в ЦИК
24 января, 2018, 15:53
По состоянию на 24 января к списку кандидатов на должности в Центральную избирательную комиссию прибавилась еще одна фамилия
Об этом сообщает Укринформ.
В представлении президента на должности новых членов Центральной избирательной комиссии насчитывается 14 кандидатур, а еще вчера их было 13.
Сообщается, что в список добавили кандидата от фракции "Народный фронт" Конопольського Олега Николаевича.
- 23 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Впоследствии председатель комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
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