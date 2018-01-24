У освобожденного из плена на Донбассе военного диабет, в тюрьме ему не давали лекарств, - Геращенко

24 января, 2018, 16:37

Стали известны детали об украинском военном Романе Савкове, которого сегодня освободили из плена на Донбассе

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней группе Ирина Геращенко.

Она отметила, что раненого Савкова удерживали в Макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств. В результате у него было значительное ухудшение здоровья.

По ее словам, Савков теперь будет проходить лечение в военном госпитале, а украинская власть продолжит борьбу за освобождение других украинцев.

"В скорой его везут на Киев. Уже завтра Роман обнимет маму и друзей. С ним уже говорил по телефону президент, поздравил воина на свободе. И мама Валентина счастлива. Мы же боремся за других наших героев", - подытожила Геращенко.

Ранее президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что украинского военнослужащего Романа Савкова удалось освободить из плена оккупационной администрации России на Донбассе.

Напомним, Савкова обменяли на женщину, которая убила двух нацгвардейцев.