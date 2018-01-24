У освобожденного из плена на Донбассе военного диабет, в тюрьме ему не давали лекарств, - Геращенко
Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней группе Ирина Геращенко.
Она отметила, что раненого Савкова удерживали в Макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств. В результате у него было значительное ухудшение здоровья.
По ее словам, Савков теперь будет проходить лечение в военном госпитале, а украинская власть продолжит борьбу за освобождение других украинцев.
"В скорой его везут на Киев. Уже завтра Роман обнимет маму и друзей. С ним уже говорил по телефону президент, поздравил воина на свободе. И мама Валентина счастлива. Мы же боремся за других наших героев", - подытожила Геращенко.
Ранее президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что украинского военнослужащего Романа Савкова удалось освободить из плена оккупационной администрации России на Донбассе.
Напомним, Савкова обменяли на женщину, которая убила двух нацгвардейцев.
- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 20 украинцев.
- Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинца.
- СБУ проверит освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.
- Сепаратистов, которые вернулись на оккупированные на Донбассе территории в результате обмена на украинских заложников, обвинили в работе на украинские спецслужбы.
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