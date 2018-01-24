У Ахметова заявили, что Хорошковский был бенефициаром EPIC при покупке "Укртелекома"
Об этом сказал в интервью "Интерфакс-Украина" директор по международным связям СКМ Джок Мендоза-Вилсон.
Отметим, что Высокий суд Лондона 23 апреля рассмотрит апелляцию СКМ на решение по спору с Raga на $820 млн о покупке "Укртелекома".
"В показаниях Питера Гольдшайдера как управляющего партнера группы EPIC и Роберта Шетлер-Джонса (занимал должность заместителя председателя наблюдательного совета Group DF, объединяющей активы Дмитрия Фирташа — ред.) указывалось, что Хорошковский был конечным бенефициаром EPIC (позже - Raga) на момент приватизации и именно он стоял за этой компанией", - сказал Мендоза-Вилсон.
Он заявил, что именно Raga/EPIC должна дать арбитражу объяснения относительно обстоятельств участия Хорошковского в приватизации "Укртелекома". Хорошковский тогда был главой СБУ.
По словам Мендозы-Вилсона, EPIC был австрийской семейной компанией с активами в сфере недвижимости и телекоммуникаций в Восточной Европе. Он также заявил, что Гольдшайдер вряд ли смог бы привлечь у западных инвесторов $1,3 млрд для покупки "Укртелекома".
Напомним, что по официальным данным государство продало 92,79% акций Укртелекома в 2011 году компании ЭСУ, дочерней фирме австрийского фонда EPIC. А через два года фонд перепродал актив Ринату Ахметову.
В начале 2017 года выяснилось, что была еще одна сделка - тайная, пишет Liga.net.
Raga Establishment Ltd (прежнее название - Epic Telecom Invest Ltd) выкупила у фонда EPIC "Укртелеком", а затем перепродала его в 2013 году Ахметову за $860 млн. Согласно решению кипрского суда, Raga принадлежит Денису Горбуненко - украинскому экс-банкиру, живущему в Лондоне.
Согласно судебной претензии Raga, после соглашения в 2013 году она получила от СКМ только первый транш - $100 млн. После чего корпорация Ахметова перестала платить.
Кипрскому определению о замораживании активов Ахметова предшествовало решение лондонского арбитража по иску Raga.
Этот суд принял решение 26 июня 2017 года. Как раз он и обязал СКМ доплатить за Укртелеком $760 млн.
Итак, согласно материалам дела, переговоры между Raga и СКМ начались еще в августе 2012 года. То есть прошло более года после приватизации. Согласно доводам ответчика, переговоры начались по запросу экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Ахметова купить долю в Укртелекоме.
По версии ответчика, в ходе начальных переговоров о потенциальной покупке Укртелекома считалось, что Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, примерно равной 25%. А Сергей Арбузов, который выступал доверенным лицом Януковича в переговорах, якобы проинформировал, что контрольный пакет у Фирташа.
Согласно аргументам СКМ, позже Хорошковский продал свои акции владельцу группы DF. Но Raga со своей стороны заявляет, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был Горбуненко. Он якобы купил компанию у ее бывшего владельца - Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь, соответственно, хочет вернуть вложенные деньги.
В решении суда есть ссылка на показания заместителя главы Group DF Шетлера-Джонса, по словам которого СКМ была осведомлена о ситуации в Укртелекоме перед его покупкой.
- Суд Лондона в июне 2017 года обязал "СКМ" Рината Ахметова доплатить $760 миллионов кипрской компании Raga Establishment Ltd "Укртелеком".
- В октябре 2017 года "Укртелеком" перешел от Ахметова в государственную собственность.
- Среди виновных в деле приватизации телекоммуникационной группы генеральный прокурор Юрий Луценко назвал экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего министра финансов Юрия Колобова.
- 5 января стало известно, что суд Кипра заморозил активы украинского миллиардера Рината Ахметова на $820 млн из-за якобы невыплаты средств за приватизацию "Укртелекома".
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