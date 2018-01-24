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У Ахметова заявили, что Хорошковский был бенефициаром EPIC при покупке "Укртелекома"

Компания СКМ заявляет о том, что конечным бенефициаром компании EPIC, которая приватизировала "Укртелеком" через ООО "ЭСУ" в 2011 году, был бизнесмен Валерий Хорошковский

Об этом сказал в интервью "Интерфакс-Украина" директор по международным связям СКМ Джок Мендоза-Вилсон.

Отметим, что Высокий суд Лондона 23 апреля рассмотрит апелляцию СКМ на решение по спору с Raga на $820 млн о покупке "Укртелекома".

"В показаниях Питера Гольдшайдера как управляющего партнера группы EPIC и Роберта Шетлер-Джонса (занимал должность заместителя председателя наблюдательного совета Group DF, объединяющей активы Дмитрия Фирташа — ред.) указывалось, что Хорошковский был конечным бенефициаром EPIC (позже - Raga) на момент приватизации и именно он стоял за этой компанией", - сказал Мендоза-Вилсон.

Он заявил, что именно Raga/EPIC должна дать арбитражу объяснения относительно обстоятельств участия Хорошковского в приватизации "Укртелекома". Хорошковский тогда был главой СБУ.

По словам Мендозы-Вилсона, EPIC был австрийской семейной компанией с активами в сфере недвижимости и телекоммуникаций в Восточной Европе. Он также заявил, что Гольдшайдер вряд ли смог бы привлечь у западных инвесторов $1,3 млрд для покупки "Укртелекома".

Напомним, что по официальным данным государство продало 92,79% акций Укртелекома в 2011 году компании ЭСУ, дочерней фирме австрийского фонда EPIC. А через два года фонд перепродал актив Ринату Ахметову.

В начале 2017 года выяснилось, что была еще одна сделка - тайная, пишет Liga.net.

Raga Establishment Ltd (прежнее название - Epic Telecom Invest Ltd) выкупила у фонда EPIC "Укртелеком", а затем перепродала его в 2013 году Ахметову за $860 млн. Согласно решению кипрского суда, Raga принадлежит Денису Горбуненко - украинскому экс-банкиру, живущему в Лондоне.

Согласно судебной претензии Raga, после соглашения в 2013 году она получила от СКМ только первый транш - $100 млн. После чего корпорация Ахметова перестала платить.

Кипрскому определению о замораживании активов Ахметова предшествовало решение лондонского арбитража по иску Raga.

Этот суд принял решение 26 июня 2017 года. Как раз он и обязал СКМ доплатить за Укртелеком $760 млн.

Итак, согласно материалам дела, переговоры между Raga и СКМ начались еще в августе 2012 года. То есть прошло более года после приватизации. Согласно доводам ответчика, переговоры начались по запросу экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Ахметова купить долю в Укртелекоме.

По версии ответчика, в ходе начальных переговоров о потенциальной покупке Укртелекома считалось, что Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, примерно равной 25%. А Сергей Арбузов, который выступал доверенным лицом Януковича в переговорах, якобы проинформировал, что контрольный пакет у Фирташа.

Согласно аргументам СКМ, позже Хорошковский продал свои акции владельцу группы DF. Но Raga со своей стороны заявляет, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был Горбуненко. Он якобы купил компанию у ее бывшего владельца - Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь, соответственно, хочет вернуть вложенные деньги.

В решении суда есть ссылка на показания заместителя главы Group DF Шетлера-Джонса, по словам которого СКМ была осведомлена о ситуации в Укртелекоме перед его покупкой.

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