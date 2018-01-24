Сущенко останется в российской тюрьме до апреля

24 января, 2018, 13:54

Российский суд продлил срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко до 30 марта 2018 года

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал адвокат украинца Марк Фейгин.

"Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Романа Сущенко до 30 марта 2018 года", - подчеркнул он.

По словам Фейгина, завтра сторона защиты намерена подать апелляционную жалобу по этому делу.

Накануне дочь Сущенко Юлия рассказала, что отцу пока не отдают 110 писем, которые поступили в последнее время на его адрес в СИЗО.