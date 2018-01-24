Сущенко останется в российской тюрьме до апреля
24 января, 2018, 13:54
Российский суд продлил срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко до 30 марта 2018 года
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал адвокат украинца Марк Фейгин.
"Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Романа Сущенко до 30 марта 2018 года", - подчеркнул он.
По словам Фейгина, завтра сторона защиты намерена подать апелляционную жалобу по этому делу.
Накануне дочь Сущенко Юлия рассказала, что отцу пока не отдают 110 писем, которые поступили в последнее время на его адрес в СИЗО.
Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Романа Сущенко до 30 марта 2018 года. Завтра будет подана апелляционная жалоба.— Mark Feygin (@FeyginMark) 24 января 2018 г
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Основной суд по делу Сущенко может начаться в январе 2018 года.
- В Сущенко ухудшается зрение из-за плохих условия в СИЗО.
- 27 ноября Московский городской суд решил продлить на 2 месяца срок содержания под стражей Сущенко.
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