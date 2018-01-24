Стрельба на Майдане 20 февраля 2014 года: Парубий вспомнил, откуда были выстрелы
Об этом председатель украинского парламента рассказал в суде, когда давал показания по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, сообщает Эспрессо.TV.
По словам Парубия, первые выстрелы он увидел около 8 часов утра, они были с направлении гостиницы "Украина". Он также отметил, что на то время подразделений самообороны Майдана в консерватории (Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского) не было. Ее использовали как место для ночевки, а не дислокации подразделений самообороны.
"Около 8:30, когда я не мог установить, откуда идут выстрелы, ко мне перезвонил Андрей Шевченко и сказал "руководитель "Беркута" говорит, что выстрелы идут из консерватории", - подчеркнул Парубий.
Для того, чтобы проверить информацию, он поручил сотнику 18 сотни и его людям, чтобы они прошлись этажами консерватории и все проверили.
"Через полчаса они вернулись и сказали, что никаких следов и людей, которые имели огнестрельное оружие, они не обнаружили", - подытожил Парубий.
- Отметим, Парубий в суде также рассказал о первой схватке на Майдане 25 ноября.
- Напомним, экс-охранник Януковича Виктор Резниченко рассказал в суде, что 22-23 февраля 2014 года Януковича в Запорожской области забрали три российских военных вертолета и доставили в Крым.
- Также он рассказал, что перед бегством Янукович встретился в Донецке с олигархом Ринатом Ахметовым.
- По свидетельству посла Украины в Польше Андрея Дещицы, который в 2014 году исполнял обязанности главы МИД, просьба Януковича к президенту России Владимиру Путину применить армию на территории Украины была использована для оправдания перед мировым сообществом военной агрессии.
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