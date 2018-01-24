Стрельба на Майдане 20 февраля 2014 года: Парубий вспомнил, откуда были выстрелы

24 января, 2018, 12:38

Голова Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, откуда происходили выстрелы по активистам Майдана утром 20 февраля 2014 года

Об этом председатель украинского парламента рассказал в суде, когда давал показания по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, сообщает Эспрессо.TV.

По словам Парубия, первые выстрелы он увидел около 8 часов утра, они были с направлении гостиницы "Украина". Он также отметил, что на то время подразделений самообороны Майдана в консерватории (Национальная музыкальная академия Украины им. П. И. Чайковского) не было. Ее использовали как место для ночевки, а не дислокации подразделений самообороны.

"Около 8:30, когда я не мог установить, откуда идут выстрелы, ко мне перезвонил Андрей Шевченко и сказал "руководитель "Беркута" говорит, что выстрелы идут из консерватории", - подчеркнул Парубий.

Для того, чтобы проверить информацию, он поручил сотнику 18 сотни и его людям, чтобы они прошлись этажами консерватории и все проверили.

"Через полчаса они вернулись и сказали, что никаких следов и людей, которые имели огнестрельное оружие, они не обнаружили", - подытожил Парубий.