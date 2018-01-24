Стали известны подробности обысков у заместителя главы ГМС Пимаховой
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сотрудники НАБУ стоят у двери. Как сообщает корреспондент Эспрессо, двери повреждены, и их очевидно выламывали.
В помещении сейчас находится и сама Пимахова вместе со своим адвокатом. Полчаса назад были слышны споры, шум и крик, пока ситуация достаточно спокойная.
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Ранее стало известно, что представители НАБУ проводят обыск дома у заместителя Пимаховой. Впоследствии адвокат первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой Богдан Хмельницкий подтвердил, что в квартире чиновницы проводят обыски, и рассказал, почему
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- Напомним, 29 ноября 2017 в ГМС сообщили, что "тайный агент" НАБУ Сергей Титенков пытался дать взятку Пимаховой, в результате чего его задержали.
- В НАБУ на это ответили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в их спецоперацию, в ходе которой пытались выявить участников организованной преступной группировки в ГМС.
- Комментируя это событие, Пимахова рассказала, что агент НАБУ 7 месяцев готовил спецоперацию, чтобы дать ей взятку. За это время у них сложились дружеские отношения с агентом НАБУ.
- Луценко заявил, что агента НАБУ задержали правомерно, ведь правоохранители не имеют права предлагать госчиновнику принять заведомо незаконное решение. Луценко назвал такие действия чистой провокацией.
- ГПУ сообщила о подозрении агенту НАБУ, который якобы предлагал взятку в ГМС, и провела обыски у еще одного агента, задействованного в этом деле, - у Екатерины Сикорской, больше известной как "агент Екатерина".
- Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набранные с нарушением закона и используют в своей работе контрабандную технику. Он также обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.
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