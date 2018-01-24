Стали известны подробности обысков у заместителя главы ГМС Пимаховой

24 января, 2018, 13:31

В доме на улице Механизаторов в доме первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой продолжаются обыски Национального антикоррупционного бюро

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сотрудники НАБУ стоят у двери. Как сообщает корреспондент Эспрессо, двери повреждены, и их очевидно выламывали.

В помещении сейчас находится и сама Пимахова вместе со своим адвокатом. Полчаса назад были слышны споры, шум и крик, пока ситуация достаточно спокойная.

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Ранее стало известно, что представители НАБУ проводят обыск дома у заместителя Пимаховой. Впоследствии адвокат первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой Богдан Хмельницкий подтвердил, что в квартире чиновницы проводят обыски, и рассказал, почему

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