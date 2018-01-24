США ценят сотрудничество с Украиной и помогут урегулировать ситуацию на Донбассе, - Волкер

24 января, 2018, 15:28

Секретарь СНБО Александр Турчинов провел встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и российскую агрессию, сообщает пресс-центр СНБО.

Во время встречи также подняли вопросы закона о реинтеграции Донбасса, продления санкций против Кремля и реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины.

Обсуждая последнюю тему, Турчинов отметил, что российский президент Владимир Путин признает только силу, из-за чего в Украине укрепляют ВСУ и восстанавливают оборонные предприятия. В частности, председателем наблюдательного совета "Укроборонпрома" избрали ректора НТУУ "КПИ" академика Михаила Згуровского, которого знают и за пределами страны.

Волкер отметил, что власти США ценят сотрудничество с Украиной, а также приветствуют процессы реформирования сектора безопасности и обороны.

"США постоянно подчеркивают, что Россия несет ответственность за то, что происходит на Донбассе. Мы будем делать все зависящее от нас, чтобы помочь урегулировать ситуацию на востоке Украины", - подчеркнул Волкер.