Спасатели за сутки вытащили из снега почти 500 авто, а света нет в населенных пунктах 5 областей

24 января, 2018, 10:00

За минувшие сутки спасатели вытащили из снега 481 транспортное средство и оказали помощь 996 гражданам

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также остаются обесточенными 69 населенных пунктов в 5 областях. В частности, в Одесской области - 46, Черкасской - 11, Днепропетровской - 6, Запорожской - 5, Донецкой - 1.

Отмечается, что продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на участках автодорог на территории Запорожской области:

Р-37 Энергодар - Васильевка - Бердянск (протяженность 76 км).

М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (протяженность 44 км).

Т-0811 Веселое - Новобогдановка (протяженность 36 км). На месте происшествия работает 3 ед. техники и 4 человека. Техника ГСЧС не привлекается.

На юго-объездной дороге Днепр продолжает действовать ограничение движения автотранспорта, протяженность 37 км.