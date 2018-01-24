Спасатели за сутки вытащили из снега почти 500 авто, а света нет в населенных пунктах 5 областей
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Также остаются обесточенными 69 населенных пунктов в 5 областях. В частности, в Одесской области - 46, Черкасской - 11, Днепропетровской - 6, Запорожской - 5, Донецкой - 1.
Отмечается, что продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на участках автодорог на территории Запорожской области:
Р-37 Энергодар - Васильевка - Бердянск (протяженность 76 км).
М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (протяженность 44 км).
Т-0811 Веселое - Новобогдановка (протяженность 36 км). На месте происшествия работает 3 ед. техники и 4 человека. Техника ГСЧС не привлекается.
На юго-объездной дороге Днепр продолжает действовать ограничение движения автотранспорта, протяженность 37 км.
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