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SpaceX испытала новую ракету-носитель, которая станет самой мощной в мире

Компания SpaceX осуществила первые огневые испытания новой ракеты-носителя

Об этом компания заявила в своем Twitter.

Во время теста на Falcon Heavy, которую уже установили на стартовую площадку на мысе Канаверал, было включено все 27 двигателей первой ступени. Первый запуск ракеты-носителя компания SpaceX планирует провести в скором времени.

Falcon Heavy станет самым мощным из эксплуатируемых в настоящее время ракет-носителей. Она сможет доставлять до 63,8 тонн на низкую опорную орбиту. Это в несколько раз больше показателей мощнейших ракет современности, что уже находятся в работе.

 

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