SpaceX испытала новую ракету-носитель, которая станет самой мощной в мире

24 января, 2018, 23:17

Компания SpaceX осуществила первые огневые испытания новой ракеты-носителя

Об этом компания заявила в своем Twitter.

Во время теста на Falcon Heavy, которую уже установили на стартовую площадку на мысе Канаверал, было включено все 27 двигателей первой ступени. Первый запуск ракеты-носителя компания SpaceX планирует провести в скором времени.

Falcon Heavy станет самым мощным из эксплуатируемых в настоящее время ракет-носителей. Она сможет доставлять до 63,8 тонн на низкую опорную орбиту. Это в несколько раз больше показателей мощнейших ракет современности, что уже находятся в работе.

First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4 — SpaceX (@SpaceX) 24 января 2018 г.