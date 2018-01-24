SpaceX испытала новую ракету-носитель, которая станет самой мощной в мире
24 января, 2018, 23:17
Компания SpaceX осуществила первые огневые испытания новой ракеты-носителя
Об этом компания заявила в своем Twitter.
Во время теста на Falcon Heavy, которую уже установили на стартовую площадку на мысе Канаверал, было включено все 27 двигателей первой ступени. Первый запуск ракеты-носителя компания SpaceX планирует провести в скором времени.
Falcon Heavy станет самым мощным из эксплуатируемых в настоящее время ракет-носителей. Она сможет доставлять до 63,8 тонн на низкую опорную орбиту. Это в несколько раз больше показателей мощнейших ракет современности, что уже находятся в работе.
First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4— SpaceX (@SpaceX) 24 января 2018 г.
- Недавно Илон Маск раскрыл новые детали о колонизации Марса и планах SpaceX.
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