Сборная Украины по футболу получила соперников по Лиге наций
24 января, 2018, 13:39
Сегодня состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА, сборная Украины узнала соперников по группе
Жеребьевка нового турнира для сборных происходило в Лозанне (Швейцария).
Сборная Украины, которая выступит в дивизионе B Лиги наций, во время процедуры попала во вторую корзину, вместе с Швецией, Ирландией и Боснией и Герцеговиной, которые не могли достаться ей в соперники.
Кроме этого, УЕФА развел украинцев с Россией, которая попала в первую корзину. Из него оппонентами команды Андрея Шевченко могли стать Австрия, Уэльс и Словакия.
Из третьей корзины в соперники нашей сборной могли добраться Северная Ирландия, Дания, Чехия и Турция.
В итоге сборная Украины попала в группу 1 вместе с Чехией и Словакией.
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- Матчи группового раунда Лиги наций пройдут в сентябре-ноябре 2018 года. Команды сыграют по две игры - дома и в гостях.
- Победители групп попадут в финальную часть соревнований в каждом из дивизионов, где в июне 2019 года определятся сборные, которые выйдут в сильнейшие дивизионы и победителя Лиги наций-2019.
- Кроме этого, весной 2020 года в каждом из дивизионов победители групп разыграют четыре путевки в финальную часть Евро-2020 в стыковых матчах.
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