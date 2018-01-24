Российские боевики били из минометов после одного дня режима тишины, - штаб АТО

24 января, 2018, 19:06

Более полутора суток продержался режим прекращения огня в районе проведения Антитеррористической операции на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО в Facebook.

Сегодня днем российско-оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

На Донецком направлении враг применил минометы на Приазовье. Из временно неподконтрольной украинскому правительству Саханки противник вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского. На других участках обороны обстрелов не зафиксировано.