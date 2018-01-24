"Расцениваю это как месть". Пимахова рассказала об обысках НАБУ в ее квартире
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По ее словам, сотрудники НАБУ пришли проводить обыски в 7:40.
"Я попросила их подождать 10 минут, пока приедет мой адвокат, и будем проводить следственные действия. На что они ответили, что ждать не будут, и начали взлом дверей. Они взламали дверь и зашли", - рассказала Пимахова.
Она отметила, что предоставила полный доступ ко всем вещам. По ее словам, деньги или другие вещи, которые могут свидетельствовать о злоупотреблениях, в нее отсутствовали. Также Пимахова подчеркнула, что подозрение ей не вручали.
"Сотрудники НАБУ очень внимательно провели обыск. Следственные действия завершены, дальше будет проводиться следствие. Это касается дела в отношении предложения мне взятки в размере $30 тыс. Ждем результатов следствия", - добавила она.
Пимахова также отметила, что будет сотрудничать со следствием. А сегодняшние действия НАБУ расценивает как месть за заявление в отношении сотрудника НАБУ Сергея Титенкова.
"Расцениваю это как месть за те действия, которые мной были совершены по отношению к сотрудникам НАБУ, а именно написания заявления на Титенкова и в итоге его задержания", - сказала она.
Заместитель главы ГМС рассказала, что адвокат вызвал полицию во время обыска, потому как были зафиксированы некоторые нарушения. Также параллельно проводился обыск в ее рабочем кабинете.
Ранее стало известно, что представители НАБУ проводят обыск дома у заместителя Пимаховой. Впоследствии адвокат Пимаховой Богдан Хмельницкий подтвердил, что в квартире чиновницы проводят обыски, и рассказал, почему
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- Напомним, 29 ноября 2017 года в ГМС сообщили, что "тайный агент" НАБУ Сергей Титенков пытался дать взятку Пимаховой, в результате чего его задержали.
- В НАБУ на это ответили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в их спецоперацию, во время которой пытались выявить участников организованной преступной группировки в ГМС.
- Комментируя все эти события, Пимахова рассказала, что агент НАБУ 7 месяцев готовил спецоперацию, чтобы дать ей взятку. За это время у них сложились товарищеские отношения с агентом НАБУ.
- Луценко заявил, что агента НАБУ задержали правомерно, ведь правоохранители не имеют права предлагать госчиновнику принять заведомо незаконное решение. Луценко назвал такие действия чистой провокацией.
- ГПУ сообщила о подозрении агенту НАБУ, который якобы предлагал взятку в ГМС, и провела обыски у еще одного агента, задействованного в этом деле, - у Екатерины Сикорской, больше известной как "агент Екатерина".
- Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набранные с нарушением закона и используют в своей работе контрабандную технику. Он также обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.
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