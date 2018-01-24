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"Расцениваю это как месть". Пимахова рассказала об обысках НАБУ в ее квартире

Заместитель главы Государственной миграционной службы Дина Пимахова рассказали об обысках представителями НАБУ 24 января в ее квартире

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

По ее словам, сотрудники НАБУ пришли проводить обыски в 7:40.

"Я попросила их подождать 10 минут, пока приедет мой адвокат, и будем проводить следственные действия. На что они ответили, что ждать не будут, и начали взлом дверей. Они взламали дверь и зашли", - рассказала Пимахова.

Она отметила, что предоставила полный доступ ко всем вещам. По ее словам, деньги или другие вещи, которые могут свидетельствовать о злоупотреблениях, в нее отсутствовали. Также Пимахова подчеркнула, что подозрение ей не вручали.

"Сотрудники НАБУ очень внимательно провели обыск. Следственные действия завершены, дальше будет проводиться следствие. Это касается дела в отношении предложения мне взятки в размере $30 тыс. Ждем результатов следствия", - добавила она.

Пимахова также отметила, что будет сотрудничать со следствием. А сегодняшние действия НАБУ расценивает как месть за заявление в отношении сотрудника НАБУ Сергея Титенкова.

"Расцениваю это как месть за те действия, которые мной были совершены по отношению к сотрудникам НАБУ, а именно написания заявления на Титенкова и в итоге его задержания", - сказала она.

Заместитель главы ГМС рассказала, что адвокат вызвал полицию во время обыска, потому как были зафиксированы некоторые нарушения. Также параллельно проводился обыск в ее рабочем кабинете.

Ранее стало известно, что представители НАБУ проводят обыск дома у заместителя Пимаховой. Впоследствии адвокат Пимаховой Богдан Хмельницкий подтвердил, что в квартире чиновницы проводят обыски, и рассказал, почему

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