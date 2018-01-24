Скандал вокруг ЦИК начался: "Батькивщина" призвала Порошенко изменить список кандидатов в Центризбирком
Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, информирует "Интерфакс-Украина".
"Президент Порошенко подал состав Центральной избирательной комиссии, включив туда от своей партии 5 человек, от "Народного фронта" примерно столько же, от всех других фракций по одному человеку. Только от одной парламентской партии, от "Батькивщины", президент не подал ни одной кандидатуры", - сказала Тимошенко.
Она отметила, что "Батькивщина" вносила президенту свою кандидатуру.
По словам Тимошенко, это человек, который ранее в рамках сотрудничества с международными организациями проводил тренинги для членов избирательных комиссий. Сейчас он как кандидат наук преподает в Киевском национальном университете им. Шевченко. Однако лидер "Батькивщины" не назвала фамилии этого человека.
Она призвала президента внести в парламент список, в котором будет присутствовать, в том числе и претендент от "Батькивщины".
- 23 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Впоследствии председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- По состоянию на 24 января к списку кандидатов на должности в Центральную избирательную комиссию добавили еще одного человека.
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