Скандал вокруг ЦИК начался: "Батькивщина" призвала Порошенко изменить список кандидатов в Центризбирком

24 января, 2018, 18:24

"Батькивщина" недовольна отсутствием ее кандидата в члены Центральной избирательной комиссии в списке, который президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, информирует "Интерфакс-Украина".

"Президент Порошенко подал состав Центральной избирательной комиссии, включив туда от своей партии 5 человек, от "Народного фронта" примерно столько же, от всех других фракций по одному человеку. Только от одной парламентской партии, от "Батькивщины", президент не подал ни одной кандидатуры", - сказала Тимошенко.

Она отметила, что "Батькивщина" вносила президенту свою кандидатуру.

По словам Тимошенко, это человек, который ранее в рамках сотрудничества с международными организациями проводил тренинги для членов избирательных комиссий. Сейчас он как кандидат наук преподает в Киевском национальном университете им. Шевченко. Однако лидер "Батькивщины" не назвала фамилии этого человека.

Она призвала президента внести в парламент список, в котором будет присутствовать, в том числе и претендент от "Батькивщины".