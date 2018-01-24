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Профессии, имеющие спрос среди украинцев. Список службы занятости

На украинском рынке труда больше всего вакансий открыто на должности швей и пекарей

Об этом заявил в.а. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко на пресс-конференции в Укринформе.

Наибольшим спросом на рынке труда пользуются профессии швеи, электромонтера и электросварщика.

"Наибольший спрос, который наблюдается на вакансии в Украине - это швеи, электромонтеры, электросварщики, слесари, токари, пекари, водители, маляры, операторы котельных", - сказал Ярошенко.

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Также есть много вакансий в сфере услуг, а именно продавцов, поваров, официантов, барменов, медсестер, парикмахеров.

Ярошенко добавил, что в сельском хозяйстве сейчас достаточно экономически стабильная ситуация. Там спрос есть на трактористов, птицеводов и животноводов.

  • MIT Technology Review прогнозировал, что в 2018 году вырастет спрос на 5 профессий. Среди них специалист по возобновляемой энергии, тренер алгоритмов, инженер-разработчик искусственного интеллекта, стример видеоигр и сиделка.

 

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