 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Предоставление оружия Украине усилит цену агрессии России на Донбассе, - Байден

Решение администрации Белого дома относительно предоставления Украине оборонного вооружения позволит противостоять российской агрессии

Об этом заявил бывший вице-президент США Джо Байден, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что решение о предоставлении Украине оборонительного оружия является мудрым, хотя он до этого продвигал эту идею два года.

По его словам, такая помощь лишь "увеличит цену для России" за ее агрессию против Украины и добавил, что среди россиян распространяется "большая ложь" о том, что их войск якобы нет на Донбассе.

Байден объяснил, что на самом деле ситуацию на востоке Украины возможно стабилизировать, впрочем для этого необходимо реализовать две вещи.

Во-первых, в стране необходимо искоренить коррупцию, а, во-вторых, - применять эффективную политику международного санкционного давления.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2018 среда

больше новостей

24 января, 2018 среда

23 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать