Предоставление оружия Украине усилит цену агрессии России на Донбассе, - Байден

24 января, 2018, 14:54

Решение администрации Белого дома относительно предоставления Украине оборонного вооружения позволит противостоять российской агрессии

Об этом заявил бывший вице-президент США Джо Байден, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что решение о предоставлении Украине оборонительного оружия является мудрым, хотя он до этого продвигал эту идею два года.

По его словам, такая помощь лишь "увеличит цену для России" за ее агрессию против Украины и добавил, что среди россиян распространяется "большая ложь" о том, что их войск якобы нет на Донбассе.

Байден объяснил, что на самом деле ситуацию на востоке Украины возможно стабилизировать, впрочем для этого необходимо реализовать две вещи.

Во-первых, в стране необходимо искоренить коррупцию, а, во-вторых, - применять эффективную политику международного санкционного давления.