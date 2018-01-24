Предоставление оружия Украине усилит цену агрессии России на Донбассе, - Байден
24 января, 2018, 14:54
Решение администрации Белого дома относительно предоставления Украине оборонного вооружения позволит противостоять российской агрессии
Об этом заявил бывший вице-президент США Джо Байден, сообщает "Укринформ".
Он отметил, что решение о предоставлении Украине оборонительного оружия является мудрым, хотя он до этого продвигал эту идею два года.
По его словам, такая помощь лишь "увеличит цену для России" за ее агрессию против Украины и добавил, что среди россиян распространяется "большая ложь" о том, что их войск якобы нет на Донбассе.
Байден объяснил, что на самом деле ситуацию на востоке Украины возможно стабилизировать, впрочем для этого необходимо реализовать две вещи.
Во-первых, в стране необходимо искоренить коррупцию, а, во-вторых, - применять эффективную политику международного санкционного давления.
- Отметим, Бауден также отметил, что он отчаянно взволнованный регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве.
- Джо Байден вице-презентом США за время президентства Барака Обамы в период с 20 января 2009 года до 20 января 2017 года.
- Напомним, Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, которая позволяет экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму $41,5 млн.
- Позже в Госдепе заявили, что США предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".
- Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что военная помощь от американского правительства будет оказана Киеву бесплатно.
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